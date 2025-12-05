Medagliere Europei nuoto vasca corta 2025 | Italia e Paesi Bassi duellano per la testa

Oasport.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da martedì 2 a domenica 7 dicembre si svolgeranno a Lublino, in Polonia, gli Europei senior 2025 di nuoto in vasca corta: la rassegna nella piscina da 25 metri assegnerà ben 42 titoli continentali, equamente distribuiti tra uomini e donne, e l’Italia proverà ad essere grande protagonista. Nella storia della manifestazione l’Italia ha conquistato 264 medaglie (82 ori, 96 argenti, e 86 bronzi), mentre nella scorsa edizione di Otopeni 2023 aveva raccolto 7 ori, 12 argenti e 3 bronzi, chiudendo al secondo posto nel medagliere alle spalle della Gran Bretagna. Tra i principali azzurri da seguire ci saranno il campione del mondo nei 50 rana in vasca lunga, Simone Cerasuolo, l’argento nei 1500 stile libero dei Mondiali, Simona Quadarella, l’argento nei 100 rana iridati in lunga, Nicolò Martinenghi, e l’argento nei 100 dorso e bronzo nei 50 farfalla a Singapore, Thomas Ceccon. 🔗 Leggi su Oasport.it

medagliere europei nuoto vasca corta 2025 italia e paesi bassi duellano per la testa

© Oasport.it - Medagliere Europei nuoto vasca corta 2025: Italia e Paesi Bassi duellano per la testa

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Medagliere Europei nuoto vasca corta 2025: l’Italia tallona i Paesi Bassi, Francia fuori dalla top10 - Da martedì 2 a domenica 7 dicembre si svolgeranno a Lublino, in Polonia, gli Europei senior 2025 di nuoto in vasca corta: la rassegna nella piscina da 25 ... Segnala oasport.it

LIVE Nuoto, Europei vasca corta 2025 in DIRETTA: Italia, oro argento e bronzo! Trionfa Ceccon, Quadarella seconda, Busa terzo. Curtis stratosferica! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO GLI ORARI E GLI AZZURRI IN GARA ALLE 19. Secondo oasport.it

medagliere europei nuoto vascaEuropei nuoto vasca corta, Italia oro con record del mondo nella 4x50 stile mista - Leggi su Sky Sport l'articolo Europei nuoto vasca corta, Italia oro con record del mondo nella 4x50 stile mista ... Scrive sport.sky.it

medagliere europei nuoto vascaEuropei di nuoto 2025 in vasca corta: il programma e gli orari di oggi 5 dicembre: Ceccon e Quadarella per le medaglie - L'Italia insegue altre medaglie dopo le 5 sinora conquistate, 3 ori e 2 argenti con l'impresa di ieri della 4x50 stile libero mista ... Si legge su today.it

Europei di nuoto in vasca corta, Ceccon medaglia d'oro nei 100 dorso - Thomas Ceccon ha vinto la medaglia d'oro negli Europei di vasca corta in corso a Dublino. Scrive corrieredellosport.it

medagliere europei nuoto vascaEuropei di nuoto in vasca corta. Ceccon oro nei 100 dorso, argento per la Quadarella - L'Azzurra arriva seconda negli 800 stile libero con il nuovo record italiano. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Medagliere Europei Nuoto Vasca