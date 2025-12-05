McLaren cambia idea sugli ordini di squadra ad Abu Dhabi | Brown aveva detto piuttosto meglio un altro 2007

Fanpage.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo mesi di "papaya rules" e il rifiuto di favorire un pilota, la McLaren cambia linea: Brown annuncia che userà gli ordini di squadra ad Abu Dhabi pur di assicurare il titolo a Norris. Una svolta clamorosa rispetto al "meglio un altro 2007" dichiarato solo un mese fa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

mclaren cambia idea ordiniMcLaren cambia idea sugli ordini di squadra ad Abu Dhabi: Brown aveva detto “piuttosto meglio un altro 2007” - Dopo mesi di "papaya rules" e il rifiuto di favorire un pilota, la McLaren cambia linea: Brown annuncia che userà gli ordini di squadra ad Abu ... Si legge su fanpage.it

mclaren cambia idea ordiniLa McLaren cambia al Gp Abu Dhabi le papaya rules, ordini di squadra per la lotta al titolo: cosa prevede il piano anti-beffa - Norris e Piastri non possono permettersi di perdere un titolo che doveva essere conquistato ben prima. Secondo msn.com

mclaren cambia idea ordiniF1 | McLaren apre agli ordini di scuderia ad Abu Dhabi: "Sarebbe folle non farlo" - Dopo una stagione vissuta con le 'papaya rules', ad Abu Dhabi l'approccio della McLaren è pronto a cambiare: qualora fosse necessario per assicurarsi il titolo, i vertici del team di Woking hanno conf ... Scrive msn.com

mclaren cambia idea ordiniVerstappen provoca la McLaren: "Ho un bonus" e Norris e Piastri vanno in imbarazzo sugli ordini di scuderia - Norris (408 punti), Verstappen (396) e Piastri (392) in sala stampa prima dell'ultima gara di Abu Dhabi. Da sport.virgilio.it

mclaren cambia idea ordiniStella: "McLaren, niente ordini di scuderia. In Qatar Piastri e Norris lotteranno per il titolo" - Il team principal: "Se a inizio stagione ci avessero detto che ci saremmo ritrovati in questa situazione a due Gran Premi dalla fine, ci avremmo messo la firma. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mclaren Cambia Idea Ordini