McLaren cambia idea sugli ordini di squadra ad Abu Dhabi | Brown aveva detto piuttosto meglio un altro 2007

Dopo mesi di "papaya rules" e il rifiuto di favorire un pilota, la McLaren cambia linea: Brown annuncia che userà gli ordini di squadra ad Abu Dhabi pur di assicurare il titolo a Norris. Una svolta clamorosa rispetto al "meglio un altro 2007" dichiarato solo un mese fa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Giro 7 del Gran Premio del Qatar: il momento il cui destino delle due McLaren cambia… Come hanno reagito tutti i team in radio? ? @cobucci #F1 #Formula1 #QatarGP #FuoriPista - facebook.com Vai su Facebook

Roberto #Chinchero a RS: «La squalifica alla #McLaren cambia il volto, almeno ora, del campionato. E lo cambia più sul fronte psicologico che pratico. Il buon Lando #Norris continua ad essere solido leader della classifica ma ora non può permettersi più u Vai su X

La McLaren cambia al Gp Abu Dhabi le papaya rules, ordini di squadra per la lotta al titolo: cosa prevede il piano anti-beffa - Norris e Piastri non possono permettersi di perdere un titolo che doveva essere conquistato ben prima. Secondo msn.com

F1 | McLaren apre agli ordini di scuderia ad Abu Dhabi: "Sarebbe folle non farlo" - Dopo una stagione vissuta con le 'papaya rules', ad Abu Dhabi l'approccio della McLaren è pronto a cambiare: qualora fosse necessario per assicurarsi il titolo, i vertici del team di Woking hanno conf ... Scrive msn.com

Verstappen provoca la McLaren: "Ho un bonus" e Norris e Piastri vanno in imbarazzo sugli ordini di scuderia - Norris (408 punti), Verstappen (396) e Piastri (392) in sala stampa prima dell'ultima gara di Abu Dhabi. Da sport.virgilio.it

Stella: "McLaren, niente ordini di scuderia. In Qatar Piastri e Norris lotteranno per il titolo" - Il team principal: "Se a inizio stagione ci avessero detto che ci saremmo ritrovati in questa situazione a due Gran Premi dalla fine, ci avremmo messo la firma. Si legge su msn.com