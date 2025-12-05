Mazzucco e il mistero della diva Diana | Scrivere una nuova genealogia femminile

Jandelli* "La mia speranza quando faccio questo tipo di libri – racconta la scrittrice Melania Mazzucco – è di generarne altri. Ecco, spero di ispirare studiose e studiosi a scrivere altri libri. Non volevo infilzare Diana Karenne con lo spillo della letteratura, ma liberarla come una farfalla. Il primo attore muto che ho visto sullo schermo era Alberto Pasquali che poi avrebbe lavorato con Diana Karenne. Ero sola in sala e ho sentito il dovere di rimanere perché senza il pubblico la danza non avrebbe avuto luogo. La figura su cui avevo puntato i miei occhi fin da subito era Diana. Quando incontra il produttore cinematografico Pasquali incomincia davvero la sua storia italiana e metteranno al mondo la figura della diva venuta dall’Est". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

