Mazzette appalti e sponsorizzazioni | arrestato a Messina l'ex primario di chirurgia plastica
Arrestato l’ex primario del Policlinico di Messina Francesco Stagno d’Alcontres: secondo l’inchiesta avrebbe ottenuto mazzette da aziende sanitarie per appalti e congressi, con sequestri e interdizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
