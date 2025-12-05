Mazur Juve i bianconeri vogliono anticipare le mosse degli altri club | pronto il rinnovo di contratto Le ultime sul classe 2007

Mazur Juve, la società anticipa le mosse: avviati i colloqui. L’obiettivo è proteggere il talento del 2007 dall’assalto dei club esteri. La Juventus ha messo in moto la macchina dei rinnovi per i suoi prospetti più promettenti. L’obiettivo è agire in anticipo per proteggere il patrimonio del settore giovanile. La dirigenza ha avviato ufficialmente i colloqui per l’estensione del contratto di Patryk Mazur, il giovane talento classe 2007 della Juventus Next Gen. Questa mossa è considerata una priorità assoluta dalla Vecchia Signora. Questa iniziativa, confermata dal giornalista Nicolò Schira, è una chiara applicazione della filosofia Next Gen. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

