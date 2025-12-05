Maxiblitz antimafia a Roma con 14 arresti | dai tentati omicidi all'estorsione colpo al clan Senese
Maxiblitz a Roma di carabinieri e Dda, 14 persone arrestate per vari reati, dai tentati omicidi ai tentativi di sequestro per conto del clan Senese. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Maxiblitz antimafia a Roma con 14 arresti: dai tentati omicidi all’estorsione, colpo al clan Senese - Maxiblitz a Roma di carabinieri e Dda, 14 persone arrestate per vari reati, dai tentati omicidi ai tentativi di sequestro per conto del clan Senese ... Come scrive fanpage.it
