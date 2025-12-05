Maxiblitz antimafia a Roma con 14 arresti | dai tentati omicidi all'estorsione colpo al clan Senese

Fanpage.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maxiblitz a Roma di carabinieri e Dda, 14 persone arrestate per vari reati, dai tentati omicidi ai tentativi di sequestro per conto del clan Senese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

