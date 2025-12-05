Maxi operazione antidroga dei Carabinieri tra Napoli e Arzano | arrestati quattro fratelli

Blitz dalla roccaforte di Secondigliano fino ad Arzano: sequestrati oltre 53 chili di hashish, un’arma rubata e materiale per lo spaccio. In manette quattro giovani. Perquisizioni tra Secondigliano e Arzano: scatta il blitz. Maxi operazione antidroga per i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Stella, impegnati in una serie di perquisizioni che dalla roccaforte criminale di Secondigliano si estendono fino ad Arzano. Quattro le persone arrestate durante l’intervento. La scoperta dei 41 chili di hashish nel cortile di via del Camposanto. I militari cinturano l’area e fanno irruzione in una corte di via del Camposanto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Maxi operazione antidroga dei Carabinieri tra Napoli e Arzano: arrestati quattro fratelli

