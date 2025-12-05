Max Verstappen sa bene cosa significa vincere un Mondiale all' ultima gara

Max Verstappen, a due giorni dal finale mozzafiato del Campionato F1 2025, che ha avuto un epilogo davvero inimmaginabile solo qualche mese fa, ha confessato di non essere imbattibile in tutto fornendo agli avversari indicazioni sul suo vero punto debole. «Cambiare i pannolini. Diciamo solo che non sono bravo come quando guido», scherza il ventottenne olandese con un sorriso. «Ma ogni volta che c’è bisogno di me per le emergenze, ci sono». La sua inattesa vittoria in Qatar lo scorso fine settimana, frutto più di un errore tattico della McLaren che del consueto dominio Red Bull a cui i tifosi si erano abituati negli ultimi due anni, ha spalancato la prospettiva di un finale di stagione da sogno: una battaglia a tre per il titolo tra lui, Oscar Piastri e Lando Norris. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Max Verstappen sa bene cosa significa vincere un Mondiale all'ultima gara

