Mauro Pipani porta in mostra più di un decennio di ricerca artistica con Ichnos

Sabato 6 dicembre (ore 18) alla Galleria Wundergrafik di Forlì viene inaugurata "Ichnos", la nuova mostra di Mauro Pipani. L'esposizione ripercorre un decennio di ricerca artistica in cui l'artista intreccia segno, materia e memoria. Dai disegni su carta alle stratificazioni di pigmenti, garze e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

