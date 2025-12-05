Maurizio Valenzi | dalla Tunisia antifascista alla Napoli del dopoguerra

Giovedì 11 dicembre alle ore 13 e 15 su RaiTre e alle 20 e 30 su RaiStoria una puntata di “Passato e Presente” dedicata a Maurizio Valenzi . La trasmissione, condotta da Paolo Mieli, avrà come ospite Leila El Houssi, docente dell’Università La Sapienza, con la quale si discuterà sulla biografia di Maurizio Valenzi. Si andrà nella Tunisia dove è nato e si è battuto contro il fascismo, poi nella Napoli appena liberata del dopoguerra con Palmiro Togliatti nel momento della Svolta di Salerno, fino all’impegno di Sindaco dal 1975 al 1983. La replica della puntata verrà trasmessa alle ore 20 e 30 su Rai Storia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

