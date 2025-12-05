Mattia Felici oltre il dolore | si rompe un crociato ma continua a giocare e calcia un rigore contro il Napoli

Il centrocampista si era fatto male negli ultimi minuti della sfida di Coppa Italia del suo Cagliari contro i partenopei al Maradona, ma aveva proseguito incurante del dolore. Oggi l'intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mattia Felici oltre il dolore: si rompe un crociato ma continua a giocare e calcia un rigore contro il Napoli

