Matthew | Voglio crescere guidato dalla mia musica

‘Hai lasciato qui ogni cosa’ è il nuovo singolo di questo giovane cantautore italiano, già disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 17 ottobre scorso: u n brano che rappresenta la corsa disperata di chi non sempre riesce a lasciar andare le cose Matthew, all’anagrafe Matteo Rota, è un giovane cantautore italiano che ama mescolare folk, pop e rock in canzoni crude e viscerali. Ha iniziato a suonare la chitarra a 18 anni e, poco dopo, a scrivere i suoi primi brani spinto da un’urgenza personale, che nel giro di pochi anni lo ha portato a crescere velocemente e a trovare una voce riconoscibile. 🔗 Leggi su Funweek.it

