Matthew Perry condannato il dottore che gli vendeva droga | ecco quanti anni farà in carcere

La giustizia americana ha chiuso un capitolo doloroso nella vicenda della morte di Matthew Perry. Salvador Plasencia, il medico che forniva ketamina alla star di Friends, è stato condannato a 30 mesi di carcere e a una multa di 5.600 dollari. La sentenza è arrivata il 3 dicembre 2025, a oltre due anni dalla tragica scomparsa dell’attore, trovato privo di vita nella vasca idromassaggio della sua villa di Pacific Palisades il 28 ottobre 2023. In aula erano presenti la madre e la sorellastra di Perry, testimoni silenziose di una vicenda che ha trasformato un dramma personale in un caso giudiziario complesso. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Matthew Perry, condannato il dottore che gli vendeva droga: ecco quanti anni farà in carcere

