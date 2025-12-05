Matteo De Rosa lascia LVMH Métiers d’Art

Matteo De Rosa non è più il Ceo di Métiers d’Art, la divisione di LVMH dedicata allo sviluppo delle filiere strategiche del gruppo nel mondo. A quattro anni dal suo arrivo, il manager italiano è quindi ai saluti. Nel 2021 è stato scelto da Bernard Arnault per succedere a Daniel Peterlin, il primo a guidare la struttura nata nel 2015. De Rosa ha supervisionato l’intera catena di approvvigionamento strategico, tra pellami, seta e metalli rari. Precedentemente era stato presidente di Dries Van Noten in Belgio, Ceo del Kennedy Luxury Group in Australia e Managing Director per Ports 1961. Non è stato ancora annunciato il suo successore in Métiers d’Art. 🔗 Leggi su Lettera43.it

