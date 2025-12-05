Mattarella le Olimpiadi segnino la fine delle prevaricazioni

AGI - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella  ha acceso il braciere della  Fiamma Olimpica  che sarà protagonista della  cerimonia di apertura  delle  Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina. La piazza antistante il  Quirinale, nello stesso istante, è stata sorvolata dalle  Frecce Tricolori. Nel suo  discorso Mattarella  ha sottolineato l'importanza dei  valori olimpici, espresso la speranza che la  tregua olimpica  scatti e duri in concomitanza con i  Giochi  e che giunga un  no alla barbarie, alla  prevaricazione  e alla  violenza  nel nome della  solidarietà. Con le Olimpiadi finiscano le prevaricazioni . 🔗 Leggi su Agi.it

