AGI - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha acceso il braciere della Fiamma Olimpica che sarà protagonista della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina. La piazza antistante il Quirinale, nello stesso istante, è stata sorvolata dalle Frecce Tricolori. Nel suo discorso Mattarella ha sottolineato l'importanza dei valori olimpici, espresso la speranza che la tregua olimpica scatti e duri in concomitanza con i Giochi e che giunga un no alla barbarie, alla prevaricazione e alla violenza nel nome della solidarietà. Con le Olimpiadi finiscano le prevaricazioni . 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Mattarella, "le Olimpiadi segnino la fine delle prevaricazioni"