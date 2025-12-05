Mattarella le Olimpiadi segnino la fine delle prevaricazioni
AGI - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha acceso il braciere della Fiamma Olimpica che sarà protagonista della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina. La piazza antistante il Quirinale, nello stesso istante, è stata sorvolata dalle Frecce Tricolori. Nel suo discorso Mattarella ha sottolineato l'importanza dei valori olimpici, espresso la speranza che la tregua olimpica scatti e duri in concomitanza con i Giochi e che giunga un no alla barbarie, alla prevaricazione e alla violenza nel nome della solidarietà. Con le Olimpiadi finiscano le prevaricazioni . 🔗 Leggi su Agi.it
News recenti che potrebbero piacerti
#MilanoCortina2026, la #FiammaOlimpica arriva al Quirinale La fiamma dei Giochi invernali è giunta a Roma, dove il presidente Sergio #Mattarella l’ha accolta con una breve cerimonia al Quirinale. #Olimpiadi #Sport #Paolini #Invernali Vai su X
La Fiamma olimpica è in Italia È arrivata oggi a Roma accolta anche dal nostro Presidente Sergio Mattarella. È quasi il momento, manca sempre meno alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026! Noi non vediamo l'ora ? - facebook.com Vai su Facebook
Milano Cortina, Mattarella: "Le Olimpiadi segnino la fine delle prevaricazioni" - Il presidente della Repubblica è intervenuto in piazza del Quirinale in occasione della cerimonia di accensione del braciere e della Fiamma olimpica dei Giochi invernali Milano Cortina 2026. Lo riporta tg24.sky.it
Mattarella all'Aeroporto di Fiumicino per celebrare i 65 anni dello scalo - Tanti ospiti di politica e istituzioni all'Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino per celebrare i 65 anni dello scalo, utilizzato per la prima volta in occasione delle Olimpiadi del 1960, e poi ... Come scrive ilgiornale.it