Mattarella | bandire ogni pretesa di superiorità etnica o religiosa

''non ci sia sopraffazione, venga bandita ogni pretesa di superiorità per origine etnica, per credo religioso, per condizione sociale''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Mattarella: “bandire ogni pretesa di superiorità etnica o religiosa”

News recenti che potrebbero piacerti

Emozione, impegno e comunità: Palermo celebra un anno di solidarietà con una grande cerimonia insieme a Mattarella - facebook.com Vai su Facebook

Milano-Cortina, Mattarella: bandire sopraffazione e pretese superiorità - Il 33enne Marco Iannattone di Cassino racconta l’aggressione, le ferite, gli spari in aria e l’indagine aperta mentre i quattro malviventi restano irreperibili. Lo riporta msn.com

Milano-Cortina, Mattarella accende braciere: "Pace è nel dna olimpico, tregua sia rinnovata" - Il presidente della Repubblica ha partecipato alla cerimonia nel piazzale del Quirinale Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha acceso il braciere celebrativo olimpico per i Giochi di Mila ... Come scrive adnkronos.com

Mattarella incontra l'Italia femminile: "Avete vinto in ogni caso, percorso fantastico" - Mattarella ha ricevuto l'Italia femminile al Quirinale dopo Euro 2025: "Vi ho chiesto di venire per ringraziarvi e farvi i complimenti. sport.sky.it scrive