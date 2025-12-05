Mattarella accende il braciere della fiamma Olimpica | le frecce tricolori volano nel cielo di Roma

Fanpage.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'evento a metà della mattina di oggi, quando il presidente Mattarella ha acceso il braciere della fiamma olimpica in occasione dei Giochi Invernali 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

