Mattarella accende il braciere della fiamma Olimpica | le frecce tricolori volano nel cielo di Roma
L'evento a metà della mattina di oggi, quando il presidente Mattarella ha acceso il braciere della fiamma olimpica in occasione dei Giochi Invernali 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Che emozione vedere la nostra Jasmine Paolini consegnare la Fiamma Olimpica al Presidente Mattarella. Un gesto che accende l’orgoglio di tutti noi e ci accompagna verso Milano-Cortina 2026. Grazie Jasmine: con la tua forza e il tuo sorriso illumini l’Italia. - facebook.com Vai su Facebook
