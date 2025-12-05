Mattarella accende il braciere dei Giochi Auspichiamo la tregua olimpica

AGI - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha acceso il braciere della Fiamma Olimpica che sarà protagonista della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina. La piazza antistante il Quirinale, nello stesso istante, è stata sorvolata dalle Frecce Tricolori. Nel suo discorso Mattarella ha sottolineato l'importanza dei valori olimpici, espresso la speranza che la tregua olimpica scatti e duri in concomitanza con i Giochi e che giunga un no alla barbarie, alla prevaricazione e alla violenza nel nome della solidarietà. "Con le Olimpiadi finiscano le prevaricazioni" . 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Mattarella accende il braciere dei Giochi, "Auspichiamo la tregua olimpica"

