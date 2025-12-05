Mattarella accende il braciere dei Giochi Auspichiamo la tregua olimpica

Agi.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella  ha acceso il braciere della  Fiamma Olimpica  che sarà protagonista della  cerimonia di apertura  delle  Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina. La piazza antistante il  Quirinale, nello stesso istante, è stata sorvolata dalle  Frecce Tricolori. Nel suo  discorso Mattarella  ha sottolineato l'importanza dei  valori olimpici, espresso la speranza che la  tregua olimpica  scatti e duri in concomitanza con i  Giochi  e che giunga un  no alla barbarie, alla  prevaricazione  e alla  violenza  nel nome della  solidarietà. "Con le Olimpiadi finiscano le prevaricazioni" . 🔗 Leggi su Agi.it

mattarella accende il braciere dei giochi auspichiamo la tregua olimpica

© Agi.it - Mattarella accende il braciere dei Giochi, "Auspichiamo la tregua olimpica"

Altre letture consigliate

mattarella accende braciere giochiMilano-Cortina, Mattarella accende braciere: "Pace è nel dna olimpico, tregua sia rinnovata" - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha acceso il braciere celebrativo olimpico per i Giochi di Milano Cortina 2026 nel piazzale del Quirinale. Scrive msn.com

mattarella accende braciere giochiMilano Cortina, Mattarella accende il braciere dei Giochi: "Ci auguriamo la tregua olimpica" - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver ricevuto la fiamma olimpica dal presidente della Fondazione Milano Cortina, Giovanni Malagò, ha acceso il braciere 'celebrativo' olimpico ... Secondo ansa.it

mattarella accende braciere giochiMattarella accende il braciere di Milano-Cortina 2026 - "L'accensione della fiamma olimpica dà via a un percorso coinvolgente e ricopre un valore simbolico d incarna principi universali. Da laprovinciacr.it

mattarella accende braciere giochiMattarella accende la torcia olimpica: «Chiediamo una tregua per i Giochi, la pace è nel dna delle Olimpiadi» - Il presidente ha acceso il braciere della Fiamma Olimpica che sarà protagonista della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina. Secondo msn.com

mattarella accende braciere giochiMilano-Cortina 2026, Mattarella accende il braciere olimpico: "Rinnoviamo la tregua olimpica" - Mattarella, appello per la pace: "Rinnoviamo la tregua olimpica" "Ci auguriamo che la tregua olimpica sia rinnovata - Secondo corrieredellosport.it

mattarella accende braciere giochiOlimpiadi 2026, Mattarella accende la fiamma olimpica al Quirinale: “La pace è iscritta nel Dna olimpico” - Il segno di pace che le Olimpiadi portano sarà chiaro e visibile in ogni latitudine ”. Scrive tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Mattarella Accende Braciere Giochi