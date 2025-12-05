Mattarella accende Braciere olimpico

11.35 Il capo dello Stato, Mattarella, dopo aver ricevuto la fiamma olimpica dal presidente di Milano-Cortina 2026, Malagò, ha acceso il braciere celebrativo olimpico dei Giochi invernali. E da piazza del Quirinale parte il viaggio della fiaccola. Alla cerimonia, anche il passaggio delle Frecce Tricolori. "Il segno di pace che le Olimpiadi portano sarà chiaro in ogni latitudine" e "speriamo si spenga la volontà di potenza.Più che mai sentiamo la necessità di amicizia e pace tra i popoli.Si fermino aggressioni e barbarie", ha detto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it