Matrimonio finisce in rissa a colpi di calci e piatti tirati | il motivo? La mancanza di ragsulla un dolce tipico E il video fa il giro del web

Tutta ‘colpa’ dei rasgulla. Cosa sono? Un dolce indiano molto famoso, tipico degli Stati del Bengala Occidentale e Odisha ma amatissimo in tutta l’India. Siamo infatti a Bodh Gaya, nel Bihar, dove un matrimonio è degenerato una rissa furibonda proprio per la mancazna di ragsulle. Gli invitati hanno cominciato ad azzuffarsi a calci e pugni quando hanno capito che il dolce non sarebbe stato abbastanza per tutti e le immagini delle telecamere di sicurezza sono diventate virali su X. Il fattaccio è accaduto il 29 novembre in un hotel, dove alloggiava l’intera famiglia della sposa. Secondo la polizia, i rituali nuziali erano appena terminati quando è scoppiata una discussione, con la famiglia della sposa che si è lamentata perché al banco del cibo i rasgulle erano finiti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Matrimonio finisce in rissa a colpi di calci e piatti tirati: il motivo? La mancanza di ragsulla, un dolce tipico. E il video fa il giro del web

