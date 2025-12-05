Matilda il Musical al Sistina | ribellione superpoteri e monopattini – ed è subito hype

Il Natale fuori già lampeggia e dal 4 dicembre al Teatro Sistina, c’è Matilda che esplode come una carica elettrica in faccia a tutte le famiglie distratte. La nuova edizione del musical di Massimo Romeo Piparo – in scena da ieri al 4 gennaio – torna più forte che mai, con un cast rinnovato e un’energia da finale di X Factor, ma con più libri e (molto) meno autotune. I bambini (e ragazzi) sono una forza della natura, e lo sono fino alla fine. Ribellarsi è un super potere (ed è quello che dovremmo tenere a mente, soprattutto in questi periodi bui). Rivoluzionari si nasce: Matilda Il Musical torna al Teatro Sistina dal 4 dicembre (e manda in tilt gli adulti). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

