Inter News 24 L’ex difensore interista Marco Materazzi ha parlato della nazionale azzurra, impegnata a marzo prossimo nei playoff decisivi per andare al Mondiale. Marco Materazzi, ex difensore campione del mondo e colonna dei nerazzurri, ha rilasciato un’intervista alla FIFA in occasione delle ore calde del sorteggio per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Nel suo intervento, l’ex difensore ha analizzato il momento della Nazionale italiana. Le sue riflessioni si sono concentrate sulle prospettive degli Azzurri nel percorso che porta alla qualificazione mondiale e sulle insidie emerse dal sorteggio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Materazzi sull’Italia: «Dobbiamo andare al Mondiale. Per noi italiani…»

