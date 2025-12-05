Materazzi senza mezzi termini sull’Italia ai Mondiali | Dobbiamo andarci parla la nostra storia Cosa bisogna fare per qualificarsi

Materazzi netto: mancare due Mondiali è inaccettabile. Bisogna imparare dagli altri per migliorare: la qualificazione è fondamentale per il calcio italiano. Marco Materazzi, ha voluto sottolineare la necessità assoluta di qualificazione per l’ Italia. Intervenuto alla FIFA, Materazzi è perentorio: abbiamo necessità di andare al Mondiale. Per un Paese che ne ha vinti quattro, è giusto che una Nazionale così forte aspiri a giocare la fase finale della competizione. L’ex campione del mondo ha riconosciuto che il fallimento è sistemico. Purtroppo se fallisci due Mondiali, vuol dire che hai sbagliato qualcosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Materazzi senza mezzi termini sull’Italia ai Mondiali: «Dobbiamo andarci, parla la nostra storia». Cosa bisogna fare per qualificarsi

Scopri altri approfondimenti

Ieri sui social è comparso uno scatto capace di far vibrare il cuore degli appassionati: a Washington, in occasione del sorteggio dei gironi mondiali, si sono ritrovati allo stesso tavolo Vincent Candela, Totti, Ronaldo il Fenomeno, Baggio, Cannavaro, Materazzi - facebook.com Vai su Facebook

Tudor insicuro, Comolli senza mezzi termini: confronti accesi Juve e deadline fissata - E non è stato nemmeno un confronto come i soliti, quelli post partita, fatti per decriptare alcune scelte e per chiedere le condizioni ... Secondo tuttosport.com

Materazzi senza giri di parole: «Se l’Italia non va ai Mondiali, qualcuno dovrà dire che non è capace» - Marco Materazzi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport soffermandosi anche sulla Nazionale. Lo riporta ilnapolista.it

Pradé senza mezzi termini: "Con il Lecce gara da vita o morte". Pioli: "Ho promesso mari e monti e invece..." - 0 contro l’Inter, l’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha commentato ai microfoni di Dazn il difficile momento della squadra, ammettendo le difficoltà (è la ... Si legge su corrieredellosport.it

Materazzi sicuro: "Inter favorita, a Roma vittoria meritata. Milan primo? Senza coppe è più facile". E sui playoff della Nazionale... - Materazzi: "Inter ha forza, qualità ed equilibrio" Per Materazzi, l'Inter è la squadra più forte del campionato: "È una squadra che ha forza, qualità e equilibrio. Come scrive corrieredellosport.it

Materazzi a Totti: "Senza quel rigore all'Australia non sarei potuto tornare in Italia" - sport, in accoppiata con Francesco Totti, ha ricordato il Mondiale vinto nel 2006 con la Nazionale ... Come scrive tuttomercatoweb.com