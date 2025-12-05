Materazzi | L' Italia deve andare al Mondiale

In un'intervista ai canali ufficiali della Fifa l'ex difensore azzurro ha parlato dell'Italia, ancora in bilico per la qualificazione alla Coppa del Mondo 2026. Gli Azzurri affronteranno l'Irlanda del Nord ai playoff. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Materazzi: "L'Italia deve andare al Mondiale"

Materazzi senza giri di parole: «Se l'Italia non va ai Mondiali, qualcuno dovrà dire che non è capace» Si riferisce (chiaramente) a Gravina. A Sky Sport: «Abbiamo tutto per andare ai Mondiali, in caso contrario bisogna cambiare qualcosa. Inter? Chiunque capi

A Zurigo il sorteggio dei playoff, Materazzi porta fortuna all'Italia. PHOTOGALLERY. #ANSA

Materazzi: "Abbiamo la necessità di andare al Mondiale" - Marco Materazzi ha parlato ai canali ufficiali della FIFA in vista del sorteggio della fase a gironi del Mondiale 2026, parlando dell'Italia che dovrà affrontare i playoff per accedere ... Secondo milannews.it

Materazzi: "Abbiamo necessità di andare al Mondiale, qualificarci per noi sarebbe fondamentale" - A poche ore dal sorteggio dei gironi della fase finale dei Mondiali, Marco Materazzi, ex difensore di Inter e nazionale tra le altre, parla, intervistato dalla "FIFA", delle sorti ... Si legge su tuttojuve.com

Materazzi: "Mondiale? Ce lo meritiamo, ma bisogna guardare anche cosa fanno gli altri per migliorare" - "Noi italiani manchiamo da due edizioni, questa volta abbiamo necessità di andare al Mondiale, perché l'Italia ne ha vinti quattro. Si legge su tuttomercatoweb.com

Materazzi senza giri di parole: «Se l’Italia non va ai Mondiali, qualcuno dovrà dire che non è capace» - Marco Materazzi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport soffermandosi anche sulla Nazionale. ilnapolista.it scrive

SONDAGGIO - L'Italia può farcela ad andare ai Mondiali o lo spareggio è troppo difficile? - La Nazionale italiana ancora agli spareggi per andare ai Mondiali: stavolta gli spauracchi sono Irlanda del Nord, Bosnia e Galles. Segnala sport.virgilio.it

Materazzi: "Se l'Italia manca ancora il Mondiale qualcuno dovrà ammettere di non essere capace" - Da Miami, dove si trova per un evento sportivo, Marco Materazzi ha parlato ai microfoni di Sky, soffermandosi sul momento dell’Inter e sul suo capitano, Lautaro Martinez, appena arrivato a ... tuttojuve.com scrive