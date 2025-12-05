Al Match Ball Firenze c’è tanta attesa per la finale scudetto del tennis maschile a squadre che si terrà domenica 7 dicembre sui campi in veloce della Stampa Sporting Torino contro il Tc Massa Lombarda. La formazione di Bagno a Ripoli ha conquistato l’atto finale grazie alla vittoria del girone e poi con l’affermazione nel doppio confronto di semifinale contro Selva Alta Vigevano. Il Match Ball è stato Campione d’Italia in serie A tre volte: nel 1978, 1998 e 1999 e vuole tornare a provarci a quasi 30 anni di distanza. "E’ un risultato incredibile perchè siamo una squadra neo promossa - spiega il vice presidente del Match Ball, Leonardo Casamonti (nella foto) -. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Match Ball, che attesa. Sogno quarto scudetto. Domenica la finalissima