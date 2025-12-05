Matarrese è un talento da seguire il papà | Thomas è un predestinato può diventare più forte di me

Inter News 24 Matarrese: il giovane talento dell’Under 17 dell’Inter sta incantando gli addetti ai lavori. Il figlio d’arte può fare bene in nerazzurro. Thomas Matarrese, jolly offensivo dell’ Under 17 dell’ Inter, sta dimostrando di essere uno dei giovani più promettenti del settore giovanile nerazzurro. Con cinque gol in dieci partite, Matarrese si sta imponendo come una vera e propria risorsa offensiva, riuscendo a segnare praticamente un gol ogni due partite. La sua capacità di incidere in campo, pur essendo ancora giovane, lo rende uno dei prospetti più interessanti della squadra, attirando l’attenzione di allenatori e osservatori. 🔗 Leggi su Internews24.com

