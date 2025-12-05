Mastella | Io in Giunta una provocazione resto sindaco

Tempo di lettura: < 1 minuto Clemente Mastella non farà parte della giunta di Roberto Fico. Lo dice lo stesso sindaco di Benevento dopo che nei giorni scorsi erano circolate voci di un suo impegno diretto nel nuovo governo della Campania.     “ Una semplice provocazione dialettica su una mia disponibilità teorica per la Giunta regionale ha suscitato una eco mediatica che non ha ragion d’essere – dice Mastella – non vado da nessuna parte che non sia la città di Benevento. Sarò fedele fino all’ultimo centesimo di secondo al mandato che mi hanno affidato le cittadine e i cittadini. Benevento in questo momento è alfa e omega del mio impegno politico”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

