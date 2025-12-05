Mastella | Io in Giunta una provocazione resto sindaco

Tempo di lettura: < 1 minuto Clemente Mastella non farà parte della giunta di Roberto Fico. Lo dice lo stesso sindaco di Benevento dopo che nei giorni scorsi erano circolate voci di un suo impegno diretto nel nuovo governo della Campania. “ Una semplice provocazione dialettica su una mia disponibilità teorica per la Giunta regionale ha suscitato una eco mediatica che non ha ragion d’essere – dice Mastella – non vado da nessuna parte che non sia la città di Benevento. Sarò fedele fino all’ultimo centesimo di secondo al mandato che mi hanno affidato le cittadine e i cittadini. Benevento in questo momento è alfa e omega del mio impegno politico”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Mastella: “Io in Giunta una provocazione, resto sindaco”

Argomenti simili trattati di recente

Oggi alle ore 12,00 è stata consegnata la dichiarazione di guerra a Roberto Fico, al grido di “O Pellegrino in giunta, o morte“ Le truppe Mastellate già avanzano alla volta di Palazzo Santa Lucia Grazie al Radiocittadino Angelo Z. - facebook.com Vai su Facebook

#Mastella a Fico: "Escludere gli eletti dalla giunta è ingiusto. Il primo passo in Campania del campo largo è un passo falso". Poco Clemente Vai su X

Campania, Mastella: «Io in Giunta? Una provocazione, resto sindaco di Benevento» - Lo dice lo stesso sindaco di Benevento dopo che nei giorni scorsi erano circolate voci di un suo impegno diretto nel ... Si legge su msn.com

Mastella: “Io in Giunta regionale? Una provocazione. Affetto della Città per me è inscalfibile: resterò fino all’ultimo” - “Una semplice provocazione dialettica su una mia disponibilità teorica per la Giunta regionale ha suscitato una eco mediatica che non ha ragion d’essere: non vado da nessuna parte che non sia la Città ... Secondo ntr24.tv

Regione Campania, no ai consiglieri in Giunta, da Mastella stoccata a Fico: «Io leale ma in disaccordo» - Non è una crepa certo ma, eccole, ci sono le prime tensioni nel centrosinistra che ha eletto Roberto Fico. Scrive ilmattino.it

Mastella: "Io in Giunta regionale? Una provocazione, rimarrò a Benevento" - Una provocazione, rimarrò a Benevento" proviene da OttoPagine. Secondo msn.com

Ipotesi Mastella in Regione: Palazzo Mosti a De Pierro - E’ questo il quadro che potrebbe delinearsi se il neo governatore della Regione Campania Roberto Fico dovesse recepire la ... Come scrive ilsannioquotidiano.it

Regione, in Giunta ci sarà un Mastella: se non Pellegrino, ecco pronto Clemente - Nella prossima Giunta regionale dovrà esserci un Mastella: se non potrà essere Pellegrino, immolato sull’altare del criterio che esclude gli eletti, decisione che il sindaco di Benevento definisce “un ... Da ilsannioquotidiano.it