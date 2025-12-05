Mastella fa retromarcia sulle provocazioni per la giunta di Fico | Resto sindaco

Clemente Mastella non farà parte della giunta di Roberto Fico. Lo dice lo stesso sindaco di Benevento dopo che nei giorni scorsi erano circolate voci di un suo impegno diretto nel nuovo governo della Campania. "Una semplice provocazione dialettica su una mia disponibilità teorica per la Giunta. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Mastella: “Io in Giunta regionale? Una provocazione. Affetto della Città per me è inscalfibile: resterò fino all’ultimo” - “Una semplice provocazione dialettica su una mia disponibilità teorica per la Giunta regionale ha suscitato una eco mediatica che non ha ragion d’essere: non vado da nessuna parte che non sia la Città ... Da ntr24.tv

Mastella: "Fico il più democristiano dei 5 Stelle, in Campania vincerà" - Nessuno credeva che riuscissi a fare una lista, anche tra gli alleati. Segnala adnkronos.com

Regionali: Mastella,"Scelta saggia, Fico un democristiano mite" - "È stata una scelta saggia che mettiamo al servizio dei cittadini della Campania per la quale ho subito un vero e proprio linciaggio". Da ansa.it

Bignami vs Quirinale, Mastella: "Caso strumentalizzato da FdI. La rivoluzione chi la fa, Mattarella? È una stronzata incredibile" - "Un caso che è stato strumentalizzato in maniera eccessiva e fuori luogo da Fratelli d'Italia. Come scrive affaritaliani.it