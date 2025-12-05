Massimo Mauro: «Napoli favorito domenica, Juve al limite può lottare per il quarto posto. La differenza tra Platini è Yildiz è che.». Parla il doppio ex. Massimo Mauro, doppio ex di Napoli Juve, ha concesso un’intervista a La Stampa per presentare la super sfida del Maradona. PLATINI E MARADONA – « Non sbagliavano mai le grandi partite. Forse si potevano prendere qualche pausa contro le piccole, ma nelle sfide di cartello non li ho mai visti giocare male. Questo la dice lunga su cosa significhi essere dei fuoriclasse. La storia si scrive nelle partite decisive, Platini e Maradona erano così, si assumevano la responsabilità del risultato ogni volta che serviva ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

