Massimo Mauro | Napoli favorito domenica Juve al limite può lottare per il quarto posto La differenza tra Platini è Yildiz è che…
Massimo Mauro: «Napoli favorito domenica, Juve al limite può lottare per il quarto posto. La differenza tra Platini è Yildiz è che.». Parla il doppio ex. Massimo Mauro, doppio ex di Napoli Juve, ha concesso un’intervista a La Stampa per presentare la super sfida del Maradona. PLATINI E MARADONA – « Non sbagliavano mai le grandi partite. Forse si potevano prendere qualche pausa contro le piccole, ma nelle sfide di cartello non li ho mai visti giocare male. Questo la dice lunga su cosa significhi essere dei fuoriclasse. La storia si scrive nelle partite decisive, Platini e Maradona erano così, si assumevano la responsabilità del risultato ogni volta che serviva ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondisci con queste news
"Le pagelle di Luis Henrique? A uno che fa un tunnel così non gli puoi dare 5,5. Vale il prezzo del biglietto della partita". - Massimo Mauro su Mediaset - facebook.com Vai su Facebook
"MOBILI MAURO S.A.S. DI MASSIMO MAURO " - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Mauro: Per il Napoli importante gestire le energie - Cagliari, Massimo Mauro ha espresso la sua sulla gestione delle energie da parte di Antonio Conte rispetto alla rosa: ... Secondo ilnapolionline.com