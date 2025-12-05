Massimo Guidi a Run2u racconta Living Sport e il legame con runner e atleti oltre che la sua storia
Scopri la storia di chi fa dello sport una missione! Massimo Guidi, fondatore e titolare di Living Sport a Rimini e Cesena, punto di riferimento per runner, trail runner e appassionati di sport in Romagna. Il nostro esperto di stasera ci racconta come un negozio può diventare cuore pulsante della comunità sportiva. Tra famiglia, corse, trail, cammini e momenti di riflessione, Massimo ci porta dentro la sua esperienza unica di imprenditore, atleta e promotore di uno sport sano sul territorio. Non perderti questa chiacchierata su Run2, piena di emozioni, aneddoti e consigli per tutti gli appassionati di corsa e attività outdoor! Parliamo di: • L’evoluzione di Living Sport tra Rimini e Cesena • Come gestire un’attività familiare di successo • Esperienze, cammini solitari e riflessioni di vita • Supporto a giovani atleti e promozione dello sport sano • Episodi e ricordi legati a eventi sportivi locali Massimo condivide i segreti per mantenere un business di nicchia, costruire relazioni con la comunità sportiva e vivere la passione per la corsa a ogni passo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Arturo Marco Morzetta. ArcticFoxMusic · High Impact. Benedetta Morzetta e gli Amici " I Fatti Vostri " Grazie all' amico Paolo Del Vecchio I nostri insegnanti di canto Marco Del Freo Primo e Massimo Guidi @inprimopiano - facebook.com Vai su Facebook
"G.M.C. S.N.C. DI GUIDI MASSIMILIANO " - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Tra podismo, cammini e tifoserie: Max Guidi di Living Sport e Don Massimo Vacchetti ospiti a Run2u - In questa puntata di Run2U #43, ospitiamo due personalità straordinarie: Max Guidi, titolare di Living Sport Rimini e appassionato di cammini e podismo, e ... Da oasport.it