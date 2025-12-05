Scopri la storia di chi fa dello sport una missione! Massimo Guidi, fondatore e titolare di Living Sport a Rimini e Cesena, punto di riferimento per runner, trail runner e appassionati di sport in Romagna. Il nostro esperto di stasera ci racconta come un negozio può diventare cuore pulsante della comunità sportiva. Tra famiglia, corse, trail, cammini e momenti di riflessione, Massimo ci porta dentro la sua esperienza unica di imprenditore, atleta e promotore di uno sport sano sul territorio. Non perderti questa chiacchierata su Run2, piena di emozioni, aneddoti e consigli per tutti gli appassionati di corsa e attività outdoor! Parliamo di: • L’evoluzione di Living Sport tra Rimini e Cesena • Come gestire un’attività familiare di successo • Esperienze, cammini solitari e riflessioni di vita • Supporto a giovani atleti e promozione dello sport sano • Episodi e ricordi legati a eventi sportivi locali Massimo condivide i segreti per mantenere un business di nicchia, costruire relazioni con la comunità sportiva e vivere la passione per la corsa a ogni passo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Massimo Guidi a Run2u racconta Living Sport e il legame con runner e atleti oltre che la sua storia