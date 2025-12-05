Massacrata di botte il marito dimesso dall’ospedale e trasferito in carcere Ad Ancona arrivato il figlio

Ancona, 5 dicembre 2025 – E’ stato trovato ieri pomeriggio incosciente, in boscaglia di Vinano, una frazione di Matelica, dopo un tentativo di suicidio per impiccagione, ma le condizioni Nazif Muslija, 49 anni, sono rapidamente migliorate. Tanto che dopo poche ore è stato dimesso dall’ospedale di Torrette dove era stato ricoverato: ora si trova nel carcere anconetano di Montacuto. Femminicidio a Pianello di Monte Roberto (Ancona): video Il tentativo di suicidio e l’accusa di omicidio aggravato. Sul cinquantenne pesa l’accusa dell’ omicidio aggravato della moglie, Sadjide, di 49 anni. A trovarlo un cacciatore che passava nella zona dove sono poi arrivati subito i carabinieri, che lo stavano cercando ed erano a breve distanza, e i sanitari del 118 per il soccorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

