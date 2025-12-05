Massacrata di botte il marito dimesso dall’ospedale e trasferito in carcere Ad Ancona arrivato il figlio
Ancona, 5 dicembre 2025 – E’ stato trovato ieri pomeriggio incosciente, in boscaglia di Vinano, una frazione di Matelica, dopo un tentativo di suicidio per impiccagione, ma le condizioni Nazif Muslija, 49 anni, sono rapidamente migliorate. Tanto che dopo poche ore è stato dimesso dall’ospedale di Torrette dove era stato ricoverato: ora si trova nel carcere anconetano di Montacuto. Femminicidio a Pianello di Monte Roberto (Ancona): video Il tentativo di suicidio e l’accusa di omicidio aggravato. Sul cinquantenne pesa l’accusa dell’ omicidio aggravato della moglie, Sadjide, di 49 anni. A trovarlo un cacciatore che passava nella zona dove sono poi arrivati subito i carabinieri, che lo stavano cercando ed erano a breve distanza, e i sanitari del 118 per il soccorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
È stato individuato ed è ferito Nazif Muslija, marito di Sadjide Muslija, 49enne di origine macedone, massacrata di botte e uccisa ieri mattina, 3 dicembre, nella sua casa di Pianello Vallesina, frazione del comune di Monte Roberto (Ancona) - facebook.com Vai su Facebook
Il femminicidio in provincia di Ancona. E' stato rintracciato poco fa il marito della donna uccisa in casa, massacrata di botte. I carabinieri l'hanno trovato a terra, gravemente ferito ma vivo, in provincia di Macerata Vai su X
Massacrata di botte, il marito dimesso dall’ospedale e trasferito in carcere. Ad Ancona arrivato il figlio - Trovato nella boscaglia dopo un tentativo di suicidio, è stato ricoverato per qualche ora. Da msn.com