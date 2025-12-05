Maschere della pineta | una mostra dedicata al simbolo della Romagna

Inaugurata giovedì 4 dicembre nella Biblioteca Alfredo Oriani di Ravenna, "Maschere della pineta" è una mostra che indaga il ruolo centrale delle pinete nella cultura e nell'identità della Romagna agli inizi del Novecento. L'esposizione, visibile tutti i giorni feriali e il sabato pomeriggio fino.

Una mostra di dipinti, xilografie e disegni dedicati alla "pineta", dove si nasconde l'anima della Romagna - Come ricordava Aldo Spallicci, il pino si impose come terzo simbolo laico della Romagna, accanto al plaustro – emblema del lavoro – e alla caveja – simbolo della tradizione –, confermando il suo ruolo

Le pinete, luoghi del nostro essere - Si tratta di una mostra ospitata nella Biblioteca Alfredo Oriani di Ravenna che indaga il ruolo centrale delle pinete nella cultura e nell'identità della Romagna agli in

