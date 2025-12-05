Mascara nascosto nelle castagne altro test del carrello in Toscana | sospesa senza stipendio una cassiera con 36 anni di esperienza

I famigerati « test del carrello » continuano a colpire nei punti vendita Pam distribuiti nel territorio toscano. Non si riescono più a contare nemmeno su due mani i dipendenti che sono stati colpiti da sanzione disciplinare o licenziati in tronco per non aver passato il test in cui un ispettore in borghese si finge un cliente e tenta di rubare alcuni articoli dal negozio. Questa volta è toccato a una cassiera del supermercato di Fornacette, in provincia di Pisa, che lavora in Pam da oltre 36 anni. Anche il buon servizio reso per oltre metà della sua vita non è bastato a risparmiarle una sospensione dal lavoro senza retribuzione per 10 giorni. 🔗 Leggi su Open.online

