Martedì 9 dicembre Roberto Fico sarà proclamato ufficialmente presidente della Regione Campania

Fanpage.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva la data della proclamazione: la prossima settimana Roberto Fico sarà ufficialmente in carica quale governatore della Campania. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Il dibattito “Perché Porto Marghera?” in programma il 9 dicembre al Candiani - Martedì 9 dicembre nella Sala M9Lab del Museo M9 si tiene il dibattito sul tema “Perché Porto Marghera? Scrive live.comune.venezia.it

Cerca Video su questo argomento: Marted236 9 Dicembre Roberto