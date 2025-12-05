Martedì 9 dicembre Roberto Fico sarà proclamato ufficialmente presidente della Regione Campania
Arriva la data della proclamazione: la prossima settimana Roberto Fico sarà ufficialmente in carica quale governatore della Campania. 🔗 Leggi su Fanpage.it
