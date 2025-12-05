Mario Venditti bocciata l’istanza | l’inchiesta rimane a Pavia

Pavia - L’aveva annunciato, e ha fatto: l’inchiesta sul caso Garlasco, quella che vede Andrea Sempio nuovamente indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, a sentire l’avvocato Domenico Aiello andrebbe trasferita dalla procura di Pavia a quella di Brescia, e messa in mano ai magistrati che indagano sulla presunta corruzione a carico del l’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti (foto ), e di Giuseppe Sempio, il padre dell’indagato, il quale stando all’ipotesi accusatoria avrebbe sganciato mazzette al magistrato oggi in pensione affiché favorisse l’archiviazione del figlio nel 2017. Ma la gip di Pavia, Daniela Garlaschelli, ha bocciato l’istanza della difesa di Venditti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

