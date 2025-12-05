Mario Rui convinto | Lo scudetto di Conte al Napoli non è stato un miracolo Zielinski sottovalutato con le sue qualità avrebbe potuto…

Internews24.com | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 L’ex terzino del Napoli, Mario Rui, si è espresso così sulla lotta scudetto in Serie A in vista del match tra i partenopei e la Juve. Intervistato da Tuttosport in avvicinamento a Napoli Juventus di domenica sera, l’ex terzino dei partenopei, Mario Rui, si è espresso su alcuni temi legati anche alla lotta scudetto e all’Inter. Poi si è soffermato anche su un suo ex compagno, ora all’Inter: Piotr Zielinski. LA VOGLIA DI TORNARE IN CAMPO – « Tantissima. Anche se mi sono disconnesso un po’ dal calcio, mi sto godendo la famiglia. Continuo ad allenarmi tanto e penso di essere molto vicino a ricominciare ». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mario Rui convinto: «Lo scudetto di Conte al Napoli non è stato un miracolo. Zielinski sottovalutato, con le sue qualità avrebbe potuto…»

