Milano, 5 dicembre 2025 – “Il capitalismo malato è a servizio dell'individualismo e ignora la funzione sociale e la responsabilità morale della finanza". Usa parole durissime, l'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, nel Discorso alla Città pronunciato nella Basilica di Sant'Ambrogio, alla presenza delle istituzioni cittadine, tra cui il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, durante la celebrazione dei primi Vespri in onore del santo patrono, intitolato “Ma essa non cadde. La casa comune, responsabilità condivisa”. “Il capitalismo malato che arricchisce i ricchi e deruba i poveri”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mario Delpini e la critica durissima al “capitalismo malato che arricchisce i ricchi e deruba i poveri”

