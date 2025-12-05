Marina agita Forza Italia ma per sostituire Tajani non basta Occhiuto

Lettera43.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nascerà dunque in Forza Italia la “ corrente Marina ”? La primogenita del Cavaliere si muove con incontri a pranzo nella sua prestigiosa casa milanese in corso Venezia. Ha visto Antonio Tajani, col quale è andato in scena un «franco scambio di opinioni», quindi se ne sono dette un po’. Ha ricevuto i vicesegretari, il governatore della Calabria Roberto Occhiuto e quello del Piemonte Alberto Cirio. Ma pure il ministro della Pa, Paolo Zangrillo. In realtà, però, raccontano che Marina riceva molti più parlamentari, che però non vanno in giro a raccontarlo, un po’ perché sotto sotto si diverte e un po’ perché la tampinano per essere ricevuti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

