Marina agita Forza Italia ma per sostituire Tajani non basta Occhiuto

Nascerà dunque in Forza Italia la “ corrente Marina ”? La primogenita del Cavaliere si muove con incontri a pranzo nella sua prestigiosa casa milanese in corso Venezia. Ha visto Antonio Tajani, col quale è andato in scena un «franco scambio di opinioni», quindi se ne sono dette un po’. Ha ricevuto i vicesegretari, il governatore della Calabria Roberto Occhiuto e quello del Piemonte Alberto Cirio. Ma pure il ministro della Pa, Paolo Zangrillo. In realtà, però, raccontano che Marina riceva molti più parlamentari, che però non vanno in giro a raccontarlo, un po’ perché sotto sotto si diverte e un po’ perché la tampinano per essere ricevuti. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Marina agita Forza Italia, ma per sostituire Tajani non basta Occhiuto

Argomenti simili trattati di recente

Questa sera al @thegrapescircolo riprende il campionato di freccette Match contro lo Sporting club di marina di Carrara. Venite a sostenere i nostri lanceri - facebook.com Vai su Facebook

Marina Berlusconi entra in scena? Le ipotesi che agitano Forza Italia (e cosa potrebbe pensare Meloni) - Forza Italia in movimento: scenari, retroscena e ipotesi sul ruolo di Marina Berlusconi e sugli equilibri del centrodestra. Da tag24.it

Marina agita Forza Italia, ma per sostituire Tajani non basta Occhiuto - La primogenita del Cavaliere si muove con incontri a pranzo nella sua prestigiosa casa milanese in corso Venezia. Lo riporta msn.com

Forza Italia Giovani Cirò Marina: eletto nuovo coordinamento - Forza Italia Giovani Cirò Marina presenta il nuovo coordinamento cittadino per rilanciare la partecipazione politica dei giovani. Scrive ilcrotonese.it

La presidente. Le mani di Marina Berlusconi su Forza Italia - La capa di Fininvest e di Mondadori vuole per sé, e soltanto per sé, il controllo di Forza Italia. Scrive huffingtonpost.it

Cirio-Occhiuto, gli incontri con Marina Berlusconi e il derby dei governatori per la leadership futura di Forza Italia - Il piemontese ha dalla sua il rapporto stretto con Tajani e l'aura da volto nuovo dal nord ... Come scrive torino.corriere.it

Dagospia rilancia l’ipotesi Occhiuto per la guida di Forza Italia - Secondo quanto riportato da Dagospia, all’interno di Forza Italia sarebbe in corso un significativo riassetto politico. Si legge su corrieredellacalabria.it