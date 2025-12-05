Marco Confortola contestati cinque ottomila L’Himalayan Database aggiunge altre cime
Valfurva (Sondrio), 5 dicembre 2025 – Quattro vette contestate, una non riconosciuta. Ora anche l’ Himalayan Database, l’organo più autorevole e la memoria storica chiamata a certificare le salite degli alpinisti che dichiarano di aver raggiunto la vette delle montagne che superano gli ottomila metri, ha detto la sua sulle “imprese” annunciate dal valtellinese Marco Confortola. Se vuole, l’alpinista di Valfurva avrà 12 mesi di tempo per fornire prove decisive. In caso contrario gli ottomila contestati diventeranno “non saliti”. Marco Confortola sulla vetta del Gasherbrum I in Pakistan L’alpinista ha annunciato la “conquista“ di tutti gli ottomila Ad agosto di quest’anno, al ritorno dalla cima del Gasherbrum I in Pakistan, l’alpinista aveva dichiarato: “Missione compiuta, ho terminato la corona degli ottomila senza ossigeno”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
