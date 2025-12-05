Marco Bocci | Da quando ho perso parte dei ricordi annoto tutto per non perdermi Anche quando Laura Chiatti mi chiese il divorzio poche ore dopo il matrimonio sentivo che l’avremmo superata La famiglia è tutto per me

Dal set al privato, la memoria inceppata, i figli che lo mettono alla prova, un matrimonio «improvviso», i film, la tv, i sogni di normalità. Incontro con l'attore che ha trovato il suo centro nella sua casa.

