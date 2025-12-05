Marchioni a La Confessione di Gomez Rai 3 | L’educazione sessuale nelle scuole? Da padre dico | decida lo Stato i nostri figli sono avanti

Vinicio Marchioni, ospite a “La Confessione” di Peter Gomez su Rai 3 in onda sabato 6 dicembre alle 20.20, ha le idee chiare sul disegno di legge sul consenso informato passato alla Camera il 3 dicembre scorso. “Questa è Eugenia Roccella che esprime il suo parere sull’ insegnamento dell’educazione sessuo-affettiva nelle scuole. Mercoledì è passato il disegno di legge che lascia alle famiglie la decisione se far frequentare ai figli questi corsi. Lei è d’accordo che decidano le famiglie?”, ha chiesto il conduttore dopo avergli mostrato un video in cui la ministra della Famiglia dichiara l’assenza di correlazione tra l’educazione sessuale nelle scuole e l’abbassamento del numero di femminicidi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Marchioni a La Confessione di Gomez (Rai 3): “L’educazione sessuale nelle scuole? Da padre dico: decida lo Stato, i nostri figli sono avanti”

