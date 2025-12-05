Marchi d’alta moda contraffatti sequestrati oltre 1.300 capi d’abbigliamento
OTRANTO - La guardia di finanza di Otranto ha inferto un colpo al mercato del falso nel Sud Salento, sequestrando oltre 1.300 capi di abbigliamento contraffatti recanti marchi di alta moda, tra cui Prada, Louis Vuitton, K-way e Balenciaga.L’operazione è scaturita da controlli mirati nei confronti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
