Marche nuove risorse per tirocini di inclusione sociale
In arrivo ulteriori risorse per garantire la prosecuzione fino al 31 maggio 2027 dei TIS, i Tirocini di inclusione sociale. “I TIS – spiega l’assessore regionale ai Servizi sociali, Paolo Calcinaro – rappresentano uno strumento importante per promuovere l’inclusione e lo sviluppo sostenibile dei territori, con l’obiettivo di garantire ai partecipanti un percorso di crescita professionale e personale con l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro, favorendo l’autonomia e l’integrazione sociale attraverso un’esperienza pratica e competenze specifiche ”. I tirocini sono infatti percorsi formativi e lavorativi destinati a soggetti svantaggiati, come disoccupati di lunga durata, donne vittime di violenza, migranti e persone con disabilità. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Scopri altri approfondimenti
ZES Marche e Umbria: due webinar sullo Sportello Unico Digitale 9 dicembre per imprese | 12 dicembre per enti L’estensione della Zona Economica Speciale Unica (ZES) a Marche e Umbria apre nuove opportunità per i progetti di investimento, semplifican - facebook.com Vai su Facebook
Tirocini di inclusione sociali nelle Marche prorogati al 2027 - Lo comunica l'assessore regionale ai Servizi sociali, Paolo Calcinaro, dopo l'approvazione della delibera di g ... Come scrive ansa.it
Nuove risorse perla caserma dei carabinieri dí Fiastra - Nuove risorse per la caserma dei carabinieri di Fiastra (Macerata), uno dei presìdi istituzionali situati nel cratere sismico del Centro Italia. Si legge su ansa.it
Tirocini formativi con la Politecnica delle Marche. Siglata la convenzione tra Comune e Università - La giunta comunale ha approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento proposto dall’Università... Da ilrestodelcarlino.it
Marche: da Regione risorse aggiuntive per stabilizzare lavoratori precari - Saranno ulteriormente incrementate le risorse regionali destinate alla stabilizzazione dei lavoratori precari residenti nelle Marche. Riporta ilsole24ore.com