marche nuove risorse per tirocini di inclusione sociale

In arrivo ulteriori risorse per garantire la prosecuzione fino al 31 maggio 2027 dei TIS, i Tirocini di inclusione sociale. “I TIS – spiega l’assessore regionale ai Servizi sociali, Paolo Calcinaro – rappresentano uno strumento importante per promuovere l’inclusione e lo sviluppo sostenibile dei territori, con l’obiettivo di garantire ai partecipanti un percorso di crescita professionale e personale con l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro, favorendo l’autonomia e l’integrazione sociale attraverso un’esperienza pratica e competenze specifiche ”. I tirocini sono infatti percorsi formativi e lavorativi destinati a soggetti svantaggiati, come disoccupati di lunga durata, donne vittime di violenza, migranti e persone con disabilità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

