Marche la Regione impegnata nel Patto per lo sport
“Le regioni hanno necessità di implementare lo sport a livello territoriale. È un’esigenza che emerge con forza e che richiede un impegno condiviso”. Sono le parole dell’assessore allo Sport, Tiziano Consoli, che oggi ha partecipato al Tavolo dello Sport con il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, riunitosi a Roma presso la sede della Regione Marche in via Parigi. Le parole dell’assessore Consoli. “Il Ministro ha dimostrato ampia collaborazione nell’attuare una programmazione condivisa con le regioni. Aspetto cruciale è anche la valorizzazione e il recupero del patrimonio delle strutture sportive, specie nelle realtà più piccole. 🔗 Leggi su Lapresse.it
News recenti che potrebbero piacerti
Bugaro, 'grandi risultati per voli di continuità nel primo mese'. Assessore Marche, Regione sostiene progetti per i collegamenti #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
#CheAriaFa nelle #Marche. ? Giovedì 13 e Venerdì 14 #novembre #PM10 nei limiti di legge in tutta la regione. Scopri tutti i valori alla pagina aria.arpa.marche.it/Report.aspx Vai su X
Marche, la Regione impegnata nel Patto per lo sport - “Le regioni hanno necessità di implementare lo sport a livello territoriale. Come scrive lapresse.it
Meloni-Acquaroli, patto per le Marche: "Vi portiamo al centro dell'Italia" - Per anni la sinistra ha sottovalutato un territorio ricco di arte, di cultura, di bellezze naturalistiche e di una costa unica nel suo genere. Riporta iltempo.it
Il Consiglio regionale Marche approva il rendiconto del 2024 - Il Consiglio regionale delle Marche ha approvato il rendiconto 2024 della Regione, che chiude con un risultato di amministrazione di 893,6 milioni di euro e un disavanzo disponibile di 49,7 milioni. Si legge su msn.com
Vice presidente Regione Rossi, 'Patto per la sicurezza con Fano - Un "Patto per la sicurezza" che ,insieme alla Prefettura di Pesaro Urbino, consentirà di attivare risorse regionali dedicate. Da ansa.it
Milillo (Fimmg): “Finalmente Regioni hanno assunto impegni su Patto” - Finalmente le Regioni, in ritardo, hanno accettato di assumere impegni nei confronti del Governo. Si legge su quotidianosanita.it
Patto tra Confindustria e sindacati. Oltre 800mila euro per l’alluvione - Il contributo di solidarietà raccolto tra imprese e lavoratori consegnato formalmente alla Regione. Come scrive ilrestodelcarlino.it