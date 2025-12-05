“Le regioni hanno necessità di implementare lo sport a livello territoriale. È un’esigenza che emerge con forza e che richiede un impegno condiviso”. Sono le parole dell’assessore allo Sport, Tiziano Consoli, che oggi ha partecipato al Tavolo dello Sport con il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, riunitosi a Roma presso la sede della Regione Marche in via Parigi. Le parole dell’assessore Consoli. “Il Ministro ha dimostrato ampia collaborazione nell’attuare una programmazione condivisa con le regioni. Aspetto cruciale è anche la valorizzazione e il recupero del patrimonio delle strutture sportive, specie nelle realtà più piccole. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Marche, la Regione impegnata nel Patto per lo sport