Marche la Regione impegnata nel Patto per lo sport

Lapresse.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Le regioni hanno necessità di implementare lo sport a livello territoriale. È un’esigenza che emerge con forza e che richiede un impegno condiviso”. Sono le parole dell’assessore allo Sport, Tiziano Consoli, che oggi ha partecipato al Tavolo dello Sport con il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, riunitosi a Roma presso la sede della Regione Marche in via Parigi. Le parole dell’assessore Consoli. “Il Ministro ha dimostrato ampia collaborazione nell’attuare una programmazione condivisa con le regioni. Aspetto cruciale è anche la valorizzazione e il recupero del patrimonio delle strutture sportive, specie nelle realtà più piccole. 🔗 Leggi su Lapresse.it

marche la regione impegnata nel patto per lo sport

© Lapresse.it - Marche, la Regione impegnata nel Patto per lo sport

News recenti che potrebbero piacerti

marche regione impegnata pattoMarche, la Regione impegnata nel Patto per lo sport - “Le regioni hanno necessità di implementare lo sport a livello territoriale. Come scrive lapresse.it

Meloni-Acquaroli, patto per le Marche: "Vi portiamo al centro dell'Italia" - Per anni la sinistra ha sottovalutato un territorio ricco di arte, di cultura, di bellezze naturalistiche e di una costa unica nel suo genere. Riporta iltempo.it

marche regione impegnata pattoIl Consiglio regionale Marche approva il rendiconto del 2024 - Il Consiglio regionale delle Marche ha approvato il rendiconto 2024 della Regione, che chiude con un risultato di amministrazione di 893,6 milioni di euro e un disavanzo disponibile di 49,7 milioni. Si legge su msn.com

Vice presidente Regione Rossi, 'Patto per la sicurezza con Fano - Un "Patto per la sicurezza" che ,insieme alla Prefettura di Pesaro Urbino, consentirà di attivare risorse regionali dedicate. Da ansa.it

Milillo (Fimmg): “Finalmente Regioni hanno assunto impegni su Patto” - Finalmente le Regioni, in ritardo, hanno accettato di assumere impegni nei confronti del Governo. Si legge su quotidianosanita.it

Patto tra Confindustria e sindacati. Oltre 800mila euro per l’alluvione - Il contributo di solidarietà raccolto tra imprese e lavoratori consegnato formalmente alla Regione. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Marche Regione Impegnata Patto