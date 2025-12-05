Marche la Regione a Artigiano in Fiera Milano

Le eccellenze delle Marche tornano in vetrina ad  Artigiano in Fiera, in programma  dal 6 al 14 dicembre a Fieramilano Rho, tutti i giorni dalle 10.00 alle 22.30 a ingresso con pass gratuito. Ancora una volta il più importante evento al mondo dedicato agli artigiani e alle micro e piccole imprese diventa il  palcoscenico privilegiato  per aziende e prodotti marchigiani. Con il  sostegno dell’ assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Marche, a partecipare saranno ben  41 imprese del territorio, 29 rientrano nella collettiva organizzata da Regione Marche, di cui 10 sono nuovi espositori. 🔗 Leggi su Lapresse.it

