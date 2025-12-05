Le eccellenze delle Marche tornano in vetrina ad Artigiano in Fiera, in programma dal 6 al 14 dicembre a Fieramilano Rho, tutti i giorni dalle 10.00 alle 22.30 a ingresso con pass gratuito. Ancora una volta il più importante evento al mondo dedicato agli artigiani e alle micro e piccole imprese diventa il palcoscenico privilegiato per aziende e prodotti marchigiani. Con il sostegno dell’ assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Marche, a partecipare saranno ben 41 imprese del territorio, 29 rientrano nella collettiva organizzata da Regione Marche, di cui 10 sono nuovi espositori. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Marche, la Regione a Artigiano in Fiera Milano