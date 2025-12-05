Il Polittico dei fratelli Carlo e Vittore Crivelli, custodito nel borgo di Monte San Martino (Macerata), quest’anno è il protagonista della tradizionale mostra di Natale di Palazzo Marino a Milano. L’esposizione aperta il 3 dicembre 2025 proseguirà fino all’11 gennaio 2026 e rientra nel programma dell’ Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, è tutta dedicata a una delle opere più significative dei fratelli Crivelli che viene custodita nel borgo marchigiano. Un’opera unica. “Un’opera straordinaria dalla bellezza artistica e spirituale la cui esposizione milanese rappresenta una nuova occasione davvero importante per la promozione del territorio marchigiano, dei suoi borghi e del grande patrimonio artistico che custodiscono ” commenta il sottosegretario alla Cultura Silvia Luconi che aggiunge: “Questa esposizione, che visiterò appena possibile compatibilmente con gli impegni istituzionali, favorisce le opportunità e promuove il prestigio del nostro territorio, che ha già dimostrato nei numeri di crescere a livello turistico testimoniando il valore anche della nostra offerta culturale, volano di una regione che vuole continuare a pensare in grande”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Marche, il Polittico dei fratelli Crivelli in mostra a Milano