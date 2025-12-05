Giorni di visite nell ‘aula consiliare delle Marche a Palazzo Leopardi in Ancona, nell’ambito del progetto ‘Conoscere il Consiglio’, nato con l’obiettivo di avvicinare le giovani generazioni alle istituzioni. Solo nell’ultima settimana sono stati coinvolti oltre 100 studenti provenienti dalle province di Ancona e Macerata. Le scuole. I primi ad arrivare nell’emiciclo sono stati i ragazzi della Scuola di Giurisprudenz a dell’università di Camerino (Macerata) che martedì 3 dicembre, a margine dei lavori consiliari, hanno incontrato il presidente dell’assemblea legislativa, Gianluca Pasqui, e in seguito hanno assistito a una parte della seduta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Marche, cento studenti per ‘Conoscere il Consiglio’