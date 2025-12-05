Marcelo | Mourinho mi disse non fui convocato al Mondiale 2010 perché non sapevo difendere

Marca ha intervistato l’ex calciatore brasiliano del Real Madrid Marcelo. Le parole di Marcelo. Stai guardando il Real Madrid? «Di tanto in tanto, sì. E mi piace come giocano.» Si parla molto dello spogliatoio del Madrid. Com’era quando sei arrivato? «Il mio era fantastico. Sono arrivato e c’erano molti giocatori veterani all’epoca, mi hanno aiutato molto. Raúl, Van Nistelrooy, Míchel Salgado, Iker, Guti, Roberto Carlos, un sacco di giocatori che guardavo in Tv ed è stato un sogno per me condividere uno spogliatoio con questi giocatori. Anche con Ronaldo, con cui ho fatto il mio debutto. E’ stato fantastico per me. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Marcelo: «Mourinho mi disse non fui convocato al Mondiale 2010 perché non sapevo difendere»

