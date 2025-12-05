Marcello Sutera torna in tournée e anticipa l' uscita del nuovo album New Me

5 dic 2025

Per tutto il mese di dicembre, nei teatri italiani arriva "New Me Tour", la nuova tournée del bassista e compositore romagnolo Marcello Sutera, accompagnato da un ensemble di musicisti di altissimo livello e da ospiti specialiSutera è noto per le collaborazioni con grandi nomi della scena. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

