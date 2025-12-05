Marcello Sutera porta ‘NEW ME’ nei teatri italiani | a Milano il 18 dicembre

A dicembre prende il via nei teatri italiani il NEW ME TOUR di Marcello Sutera, bassista e compositore romagnolo che presenta dal vivo il suo nuovo progetto artistico. Sul palco sarà affiancato da un ensemble di musicisti d’eccellenza e da una serie di ospiti speciali, per uno spettacolo che unisce intensità espressiva, ricerca timbrica e una forte componente narrativa. Il tour anticipa la pubblicazione dell’album strumentale di inediti NEW ME (Collettivo FunkTuneCore), un lavoro che racconta una rinascita personale e artistica. « NEW ME è il suono di una ripartenza: scrittura curata, energia live e il coraggio di cambiare restando fedeli alla musica» spiega Sutera. 🔗 Leggi su Funweek.it